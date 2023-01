Messina Denaro, trovati gli storici RayBan del boss. Bonafede davanti al gip, indagati i figli di Luppino

Gli storici Ray Ban da sole a goccia che indossava Matteo Messina Denaro da ragazzo, una bottiglia di champagne e il libro "Facce da mafiosi": sono le ultime scoperte fatte dai carabinieri di Trapani nel corso di una perquisizione nella casa della famiglia del capomafia, in via Alberto Mario a Castelvetrano. Si tratta dell’ultima abitazione del boss prima dell’inizio della latitanza. Lì Messina Denaro viveva con la madre. In molte foto da giovane il padrino appare con gli occhiali da sole ritrovati.

Intanto il boss, arrestato lunedì dai carabinieri del Ros, ha rinunciato a comparire all’udienza preliminare nel procedimento che vide coinvolti padrini, gregari della mafia agrigentina e l’avvocata Angela Porcello. La posizione del capomafia era stata stralciata perché Messina Denaro era latitante e in questi casi la legge prevede la sospensione del procedimento. All’udienza di oggi, alla quale il boss avrebbe potuto partecipare in videoconferenza dal carcere de l’Aquila, a rappresentare l’accusa c'era il pm della Dda Claudio Camilleri.

Bonafede davanti al gip

Interrogatorio di garanzia oggi nel carcere del Pagliarelli per il geometra Andrea Bonafede, prestanome di Matteo Messina Denaro. Il 59enne di Campobello di Mazara, arrestato due giorni fa, ha 'prestato' la propria identità almeno negli ultimi 12 mesi al boss castelvetranese catturato il 16 gennaio. E’ accusato di associazione mafiosa. Il gip ha spiegato che la figura di Bonafede «appare riconducibile a quella dell’affiliato 'riservato' al servizio diretto del capomafia», consentendo al boss «non soltanto di proseguire la sua latitanza, ma altresi e soprattuto di mantenere il suo ruolo di comando nell’organizzazione mafiosa».

Indagati i figli dell'autista Luppino

Indagati pure i figli di Giovanni Luppino, il commerciante di olive, autista di Messina Denaro, arrestato con lui. Nell’appartamento del figlio Vincenzo è stata trovata una 'stanza riservata' che è risultata vuota e in un cortile dei Luppino è stata individuata la Giulietta nera del boss acquistata con i documenti di Andrea Bonafede.

