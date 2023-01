Catanzaro, terribile schianto sulla Statale 106: due persone estratte dalle lamiere FOTO

Squadre dei vigili del fuoco sono intervenute questa notte in un incidente stradale sulla SS106 nel comune di Catanzaro, coinvolgendo due vetture, una BMW serie 1 ed una Opel Mokka. I conducenti sono rimasti gravemente feriti e sono stati estratti dalle lamiere dai vigili del fuoco e poi trasportati in ospedale. Il sito dell'incidente è stato messo in sicurezza e la SS106 è stata chiusa al transito fino al termine delle operazioni di soccorso. La polizia stradale sta effettuando accertamenti sull'origine del sinistro.

