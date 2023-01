Longobucco, fiamme in appartamento: intervento complicato dei vigili VIDEO

Fiamme in casa. Dalle ore 19.30 squadre dei vigili del fuoco del comando di Cosenza, distaccamenti di San Giovanni in Fiore e Rossano, sono impegnate nel comune di Longobucco per incendio abitazione (si è propagato dalla canna fumaria). Interessata dal rogo una abitazione situata nel centro storico con struttura su tre livelli. Le operazioni di spegnimento non sono semplici. Sul posto impegnate 14 unità con 4 automezzi. Presenti i carabinieri per gli adempimenti di competenza. Gli occupanti hanno abbandonato l'abitazione senza riportare alcun danno.

© Riproduzione riservata