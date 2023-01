Castrolibero, i cinghiali assaltano una villetta di Andreotta VIDEO

Scorrazzano in libertà, noncuranti che qualcuno (video pubblicato sui social da Tonino Andrieri) possa anche riprenderli col proprio smartphone. Spadroneggiano in una villetta di Andreotta (a Castrolibero) cercando di sfruttare... i favori delle tenebre. Si tratta di un brando di cinghiali (cinque, tutti in splendida forma) che, per una sera si appropriano di un luogo generalmente frequentato da bimbi e ragazzi, non foss'altro perché ci troviamo di fronte alla scuola media castroliberese.

