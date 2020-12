Il presidente russo, Vladimir Putin, ha visitato la regione di Krasnodar, sul Mar Nero, teatro di una disastrosa alluvione che, secondo l'ultimo bilancio, ha fatto almeno 144 morti, ed ha ordinato un'indagine per evitare che fatti del genere si ripetano. "Ho chiesto ai vertici della Commissione d'inchiesta (federale) di venire qui per verificare come abbiano operato tutte le autorità: come sia stato lanciato l'avvertimento, come avrebbe potuto e come avrebbe dovuto essere lanciato e chi abbia fatto cosa", ha detto Putin, che ha anche ordinato che siano allocati fondi per la ricostruzione delle case distrutte o danneggiate nel disastro.



