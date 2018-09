Di Maio: entro un anno stop alle aperture la domenica

"In materia di commercio, sicuramente entro l'anno, approveremo la legge che impone lo stop nei fine settimana e nei festivi a centri commerciali, con delle turnazioni e l'orario che non sarà più liberalizzato, come fatto dal governo Monti. Quella liberalizzazione sta infatti distruggendo le famiglie italiane. Bisogna ricominciare a disciplinare orari di apertura e chiusura". Lo ha detto il vicepremier e ministro dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio, che oggi è a Bari per visitare la Fiera del Levante.

Con lo stop all’apertura domenicale si potrebbero perdere «decine di migliaia di posti di lavoro": l'allarme arriva dal presidente della Federdistribuzione, associazione della grande distribuzione, Domenico Gradara. «La domenica - ha detto - è il «secondo giorno della settimana per fatturato», spesso con un valore doppio rispetto a un giorno feriale. La proposta sulla chiusura dei negozi la domenica all’esame del Parlamento sarebbe quindi un «passo indietro» dato che circa 12 milioni di persone in media fanno acquisti la domenica attraverso il commercio tradizionale.

Di Maio ha affrontato anche il tema Tap, confermando la contrarietà del Movimento Cinquestelle. "Il dossier è sul tavolo del Presidente del Consiglio e come abbiamo affrontato tanti altri dossier in questi tre mesi, affronteremo il problema Tap". "Non si può prescindere dal dialogo con le comunità locali ed è inutile - ha concluso - pensare di fare un'opera senza discutere col sindaco e i cittadini, passando per tutte le organizzazioni che si battono contro quell'opera".

