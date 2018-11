Teatro Grandinetti di Lamezia inagibile, D'Ippolito presenta un esposto

Un esposto in Procura sulla presunta inagibilità del teatro comunale Grandinetti di Lamezia Terme. È quanto presentato dal parlamentare Giuseppe D'Ippolito (M5S) che ha chiesto alla magistratura penale di verificare atti, fatti ed eventuali responsabilità sulla questione del teatro, acquistato il 17 dicembre del 2010 dal Comune sotto l'amministrazione Speranza e costato alle casse comunali 4 milioni e 700mila euro.

Ad oggi l'Amministrazione comunale non ne ha, però, la piena disponibilità dato che le vie di fuga sono rimaste ai privati, cosi come anche un locale dove è stata collocata la caldaia.

Senza la piena disponibilità di queste aree il teatro non può avere la certificazione di agibilità, con la conseguenza che le rassegne teatrali e le manifestazioni storiche della città di Lamezia (tra l'altro risultate vincitrici del bando regionale cultura) saranno realizzate in altre città, per mancanza di strutture a Lamezia, perché tutte chiuse per mancanza del certificato di agibilità.

