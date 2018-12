Dossier del Ministero sulla galleria Santomarco di Paola: tutti i difetti e i limiti del tunnel "maledetto"

In 124 pagine la direzione generale per le investigazioni ferroviarie e marittime del ministero delle infrastrutture e trasporti mette a nudo la galleria Santomarco. Una relazione di indagine dettata per prevenire incidenti e inconvenienti futuri, individuando nel contempo le cause che hanno generato lo svio del 6 dicembre 2017. Nel documento vengono formulate raccomandazioni agli operatori del settore. Un’indagine indipendente dall’inchiesta della Procura che ha iscritto tre persone nel registro degli indagati.

Sussisterebbero secondo il Mit cause indirette ascrivibili all’inefficacia delle visite in linea e delle azioni intraprese a seguito delle stesse che non hanno consentito di rilevare l’innesco e l’evoluzione del degrado del binario e di programmare per tempo le azioni correttive. Ci sarebbe stata poi l’errata gestione di una segnalazione di anomalia da parte di un treno precedente. E inoltre l’assenza di programmazione di interventi di manutenzione risolutivi dei difetti riscontrati nella galleria nel corso delle visite programmate. Infine, ma non da ultimo, l’insufficiente coinvolgimento di differenti livelli di responsabilità a seguito del rilevamento di particolari condizioni del binario da parte del personale addetto alla manutenzione della linea.

Un evento che avrebbe quindi potuto essere forse evitato se gli interventi programmati fossero avvenuti prima. Tutto questo ha comportato sei mesi di disagi a causa dell’interruzione della tratta Paola-Cosenza.

Leggi l’articolo completo su Gazzetta del Sud – edizione Cosenza in edicola oggi.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dalla Gazzetta del Sud in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE