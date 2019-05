Spalletti non è più l'allenatore dell'Inter: arriva la conferma del club

Luciano Spalletti non è più il tecnico dell’Inter. Lo annuncia il club nerazzurro con un comunicato ufficiale. Una decisione che non coglie di sorpresa visto l’arrivo di Antonio Conte a Milano. L’allenatore pugliese subentrerà a Spalletti sulla panchina nerazzurra.

«FC Internazionale Milano comunica che Luciano Spalletti non ricopre più il ruolo di allenatore della Prima Squadra. Il Club ringrazia Spalletti per il lavoro svolto e per il percorso compiuto insieme», si legge nel comunicato diffuso dal club con cui è stato ufficializzato l'esonero del tecnico toscano.

Una formalità, visto che il futuro è già segnato, con l’annuncio della firma di Conte che arriverà a breve. A Spalletti non è bastato così il quarto posto e la qualificazione in Champions League (la seconda in due anni) raggiunta in extremis per ottenere la conferma: la sua avventura in nerazzurro si chiude dopo due stagioni tra alti e bassi.

