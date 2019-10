Dichiarato il fallimento della Fincedisisa di Gioia Tauro

La sezione fallimentare del Tribunale di Palmi ha dichiarato il crac della Fincedisisa Calabria di Gioia Tauro.

La catena di grande distribuzione alimentare aveva la sua sede nell'area industriale di San Ferdinando a due passi dal porto di Gioia Tauro.

Da anni lo stabilimento è chiuso e i 107 lavoratori hanno terminato anche i benefici sociali.

Si tratta dell'ennesimo fallimento nell'area industriale, mai decollata e in una situazione di degrado senza precedenti.

I tentativi di riaprire e affittare il grande capannone per la logistica sono andati in parte a vuoto (solo una parte è stata rilevata) per la presenza della baraccopoli che ospitava i migranti.

