Fallimento Inter, l'Atalanta vola agli ottavi

Inter-Shakhtar Donetsk 0-0

Il fallimento, ora, è completo. L'Inter si condanna da sola, senza nemmeno dover pensare ad eventuali biscotti altrui. A San Siro i nerazzurri riescono nell’impresa al contrario: non solo non battono lo Shakhtar Donetsk, ma con un deludente 0-0 finiscono anche ultimi nel girone, dicendo in un colpo solo addio sia alla Champions sia all’Europa League. Un flop pesante, perché arrivato in un gruppo tutt'altro che irresistibile e che lascia dubbi ancora più pesanti sulla gestione Conte, il cui curriculum in Europa ora parla di due eliminazioni consecutive ai gironi (tre per l’Inter considerando anche quella con Spalletti nel 2018/19). Si temeva il biscotto del Real Madrid e invece l'Inter non è stata capace di battere l'Inter.

Ajax-Atalanta 0-1

Tanta sofferenza, rischiando parecchio, per poi far calare il sipario col terzo successo esterno nel Gruppo D. Con l’Ajax ridotto in dieci nel finale, la zampata di Muriel sull'unica uscita difensiva sbagliata dei Lancieri, l’Atalanta, cui bastava anche il pareggio (8 a 7 in classifica alla vigilia nel girone già vinto dal Liverpool), strappa coi denti il ticket per gli ottavi di Champions League per la seconda volta di fila. L'Atalanta chiude al secondo posto dietro il Liverpool.

