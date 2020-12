Corigliano Rossano, 23enne nascondeva droga in casa: ai domiciliari

Ai domiciliari un ventitreenne di Corigliano Rossano per detenzione di stupefacenti. La Polizia locale, dopo diversi appostamenti, ha fermato il giovane in una via di Schiavonea (ritenuta come probabile luogo di spaccio di droga) mentre si affrettava a entrare all’interno di uno stabile. Gli agenti non hanno trovato nulla durante la perquisizione personale, ma a insospettirli è stato proprio l'atteggiamento del ventitreenne, che li ha spinti a passare al setaccio l'abitazione del giovane: in camera da letto sono stati rivenuti ben cinque involucri in cellophane contenenti 340 grammi di marijuana nonché una bilancia digitale perfettamente funzionante e varie buste per il confezionamento.

