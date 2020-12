"Se si ammala un lombardo vale di più degli altri italiani". Bufera su Ciocca (Lega)

E bufera dopo le parole dell’europarlamentare pavese della Lega, Angelo Ciocca, nella trasmissione "Lombardia nera" su Antenna 3. «Non è pensabile che la Lombardia che ha il doppio degli abitanti del Lazio possa ricevere meno vaccini. Poi bisogna valutare quanto l’importanza economica del territorio. La Lombardia, è un dato di fatto, è il motore di tutto il Paese. Quindi se si ammala un lombardo vale di più che se si ammala una persona di un’altra parte d’Italia».

«Addirittura?», ha replicato il conduttore Marco Oliva. «Sì, è un dato di fatto. Se si ammala un lombardo, economicamente, da imprenditori, vale di più rispetto a un laziale», ha aggiunto l’ europarlamentare. «Sulla salute non si può fare politica, ma bisogna fare anche un ragionamento economico per il Paese perché purtroppo, è un dato di fatto, un cittadino lombardo paga più tasse rispetto un cittadino laziale - ha concluso Ciocca -. La Lombardia è stato il territorio che è stato più colpito ed è ancora quello più colpito dai contagi. Gli estintori li metti a disposizione dove hai più incendi: sia perché siamo numerosi, sia perché ci sono più ammalati e contagi e poi non ultimo l'aspetto economico perché è un territorio che più va in difficoltà più paga l’intero Paese».

Matteo Salvini si dissocia

«In tutta Italia e nel mondo la vita, ogni vita, è sacra e non può avere un prezzo, né distinzione sociale, geografica o economica. Aiutare, curare e proteggere tutti, a Roma e a Milano, a Palermo e a Torino, a Napoli e a Bologna, è un sacro dovere. Il resto sono sciocchezze». Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini. Parole che arrivano dopo le polemiche sollevate dalle parole dell’europarlamentare leghista, Angelo Ciocca.

