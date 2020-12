Il presidente di Toyota: solo auto elettriche? Farebbero collassare l'industria

Troppo care e con scarsi benefici per l’ambiente. A sottolineare «l'eccessivo clamore» sulle auto elettriche è il presidente di Toyota, Akio Toyoda, secondo cui molto spesso non si considerano le emissioni di anidride carbonica necessarie per generare l’elettricità e i costi della transizione verso questo tipo di mobilità.

Intervenendo alla conferenza di fine anno della Japan Automobile Manufacturers Association di cui è presidente, come riporta il Wall Street Journal, Toyoda ha osservato che l’infrastruttura necessaria per supportare questa tipologia di mobilità costerebbe al Giappone tra 14.000 miliardi di yen e i 37.000 miliardi, l’equivalente di 135-358 miliardi di dollari.

"Il Giappone resterebbe senza l’elettricità in estate"

Secondo Toyoda, il Giappone resterebbe senza l’elettricità durante il periodo estivo se tutte le auto funzionassero con energia elettrica. E ha svelato cifre impressionanti, in quanto per disporre di un’infrastruttura capace di supportare una flotta di veicoli elettrici al 100% il costo per il Giappone sarebbe tra 135 a 358 miliardi di dollari. «Più veicoli elettrici costruiamo, peggiore diventano le emissioni di anidride carbonica» ha detto Toyoda chiedendosi se «quando i politici affermano 'liberiamoci di tutte le auto che usano benzinà, lo capiscono?».

Il Governo giapponese vieterà la vendita di auto a benzina dal 2035

I commenti del presidente della Toyota sono arrivati poche settimane dopo che il Governo giapponese aveva rivelato un piano per vietare la vendita di nuove auto a benzina a partire dal 2035. Nonostante l’avversione di Toyoda per una transizione aggressiva ai veicoli elettrici, la sua azienda sta investendo molto in questo stesso ambito. Toyota prevede di investire più di 13 miliardi di dollari nell’elettrificazione nei prossimi dieci anni, poiché l’azienda punta a vendere 4,5 milioni di auto ibride e un milione di veicoli completamente elettrici all’anno entro il 2030.

