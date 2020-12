Ministro Gb: "Un'altra variante del coronavirus. E' legata al Sudafrica"

Il ministro britannico della Sanità Matt Hancock ha sottolineato che l’ulteriore nuova variante di Covid-19 emersa nel Regno Unito sarebbe legata al Sudafrica. I due casi riscontrati infatti sono contatti di casi giunti nel Paese dal Sudafrica nelle scorse settimane. Si tratta di «uno sviluppo molto preoccupante», ha aggiunto il ministro, spiegando che la nuova variante risulta avere una maggiore capacità di trasmissione e avrebbe già subito mutazioni.

Per questo il governo britannico ha disposto "restrizioni immediate» per gli arrivi dal Sudafrica. Lo ha annunciato il ministro britannico della Sanità Matt Hancock. Previsto obbligo di quarantena per chi sia giunto dal Paese africano nelle ultime due settimane e per i loro contatti.

© Riproduzione riservata