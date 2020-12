Record di gol per Messi, e Budweiser manderà una birra a tutti i portieri "beffati"

Con il gol segnato ieri al Valladolid in campionato, Lionel Messi ha staccato la leggenda brasiliana e del Santos Pelé ed è diventato, con 644 reti, il miglior marcatore di sempre indossando una sola maglia. Quella del Barcellona. "Quando ho iniziato a giocare non avrei mai immaginato di battere nessun record, tanto meno quello che ho superato oggi che apparteneva a Pelé - ha rivelato la 'Pulce' in un messaggio su Instagram - Voglio solo ringraziare tutti coloro che mi hanno aiutato in tutti questi anni: i miei compagni di squadra, la mia famiglia, i miei amici e coloro che mi supportano ogni giorno".

E per questo l'azienda Budweiser, con la quale il calciatore ha siglato una sponsorizzazione di tre anni, manderà una speciale bottiglia personalizzata per ogni gol segnato ad ognuno dei portieri che Leo ha affrontato nella sua carriera. Per la precisione, quindi, Bud ci rimetterà 644 birre.

Lionel Messi breaks records once again! 644 - the most goals for a single club in the history of professional football, overtaking Pele. The undisputed king of football. ? ▪️ In partnership with @BudweiserUK#Messi #KingOfBeers #KingOfFootball pic.twitter.com/yjtEYjFFCQ — thesportsman (@TheSportsman) December 22, 2020

