Coronavirus Sicilia: 1299 nuovi positivi, 31 vittime

Sono 1.299 i nuovi positivi al Coronavirus in Sicilia su 7.308 tamponi processati, con una percentuale che si impenna al 17,7%: il 5% in più rispetto a ieri che era al 12,7%. Le vittime sono 31 nelle ultime 24 ore, che portano i morti a 2.412 dall’inizio della pandemia. I positivi sono 33.868 con un aumento di 481 attuali positivi. Negli ospedali i ricoverati sono 1240, 11 in meno rispetto a ieri: in regime ordinario 1069, (-16), in terapia intensiva 171 (+5). I guariti sono 787. La distribuzione nelle province vede Catania 296, Palermo 295, Messina 262, Ragusa 23, Trapani 79, Siracusa 121, Caltanissetta 87, Agrigento 70, Enna 66.

In Italia

Sono 23.477 i nuovi casi di coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore. Le vittime sono invece 555. Lo rende noto il nuovo bollettino del ministero della Salute. Tornano ad aumentare, di 27 unità, i pazienti in terapia intensiva per il Covid-19, nel saldo tra ingressi e uscite, secondo i dati del ministero della Salute. Non succedeva da circa un mese. Il numero complessivo dei pazienti ricoverati in terapia intensiva in Italia è di 2.555, con 202 nuovi ingressi delle ultime 24 ore. Il numero di ricoverati con sintomi in Italia scende a 23.151 (-415 rispetto a ieri). Il numero di guariti o dimessi registra un aumento di 17.421 unità. Ad oggi in Italia gli attualmente positivi sono 569.896, i deceduti 74.159 e i dimessi o guariti 1.463.111.

