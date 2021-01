Cosenza, Mastrobuono: miglioreremo l’assistenza ospedaliera

Isabella Mastrobuono è il neo commissario dell’Azienda ospedaliera di Cosenza, insediatasi la scorsa settimana. Romana, con oltre 20 anni di esperienza nel settore del management sanitario, specializzata in chirurgia pediatrica e pediatria, la Mastrobuono arriva da Bolzano, dove ha lavorato negli ultimi tre anni. Un lavoro prima conoscitivo, quello avviato dal commissario, che parla di una situazione che può essere recuperata. «Mi aspetta un grande lavoro – ha spiegato la dottoressa Mastrobuono –, ma ho avuto modo di conoscere l’azienda, ho incontrato i direttori di dipartimento e scoperto eccellenze straordinarie, ed è da qui che voglio partire. Una crescita non solo delle attività che vengono svolte, ma anche della ricerca e della comunicazione. C’è molto da fare ma il terreno è fertile». Tra le urgenze, il completamento della campagna di vaccinazione, il miglioramento dei servizi essenziali di assistenza e un'accelerazione delle procedure per le assunzioni, perché le considera un impegno preminente.

