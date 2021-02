Nel primo torneo nazionale di Squash del 2021 vittoria di Stella De Marco e bronzo di Carmine Chiappetta

Si sono disputati in questo week end, presso il centro tecnico federale di Riccione i tornei nazionali individuali di prima categoria della Federazione Italiana Giuoco Squash. La Squash Scorpion di Rende si è recata a Riccione con ben nove giocatori, seguiti dal tecnico Salvatore Speranza e dagli accompagnatori Flavia Miceli ed il Medico sociale Dott. Luigi Pansini.

Anche questo primo torneo del nuovo anno si è aperto con le regole anti pandemia, e quindi seguendo il protocollo federale che ha consentito allo Squash di non fermarsi, le gare si sono svolte a porte chiuse e comunque con un punteggio anomalo come il 2020, infatti invece dei classici 3 set su 5 a 11 punti, si è passati ad una formula a punti, quindi ogni partita ha visto il vincitore dalla somma aritmetica di 3 set a 15 punti.

Nel tabellone maschile da 32 giocatori, buone le prestazioni di Giuseppe Cuiuri, Antonio Pansini e Salvatore Vadacchino. Mentre sfortunata la prova di Carmine Chiappetta che si è arreso di misura in semifinale con l’atleta di casa Matteo Nanni per 33 a 38, si rifaceva nella finale per il terzo posto contro il lombardo Franco Trerotola per 44 a 39. Nella categoria femminile da 16 giocatrici, soddisfacente le prestazioni di Giulia Miceli, Sofia Elena Pacilli ed Elena Vercillo. Purtroppo nella finale per il terzo posto tra Gemma Vercillo e la giocatrice di Pesaro, la rendere complice un avvio timido non è riuscita a rimontare l’avversaria perdendo per soli 2 punti con il punteggio di 35 a 37

A far gioire la società del Presidente Belvedere ci ha pensato però Stella De Marco che sbaragliava tutta la concorrenza ed in finale contro la milanese Cecilia Vittorelli si imponeva per 45 a 31 aggiudicandosi il torneo nazionale femminile.

Neanche il tempo per rifiatare, che tra due settimane il centro federale di Riccione sarà di nuovo teatro del torneo élite maschile e femminile e del torneo nazionale giovanile, chiaramente ancora una volta gli atleti della Asd Squash Scorpion si faranno trovare pronti per essere nuovamente protagonisti.

