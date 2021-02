Catanzaro, detenuto morto in carcere: la famiglia sporge denuncia

Un uomo originario di Lecce lo scorso 2 febbraio è morto nel carcere di Catanzaro e la famiglia ha sporto denuncia contro ignoti chiedendo che venga accertata la causa della morte, tramite lo Sportello dei diritti dei detenuti. La procura di Catanzaro ha aperto un'inchiesta ipotizzando l'omicidio colposo, per ora senza indagati, in vista dell'autopsia in programma per la giornata odierna. Il pubblico ministero Domenico Assumma ha conferito incarico al medico legale Isabella Aquila. L'uomo domani avrebbe compiuto 50 anni. Era ristretto in carcere per scontare una condanna per furti.

