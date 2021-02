Ecco chi è Fabiana Dadone, la ministra che compie gli anni

Fabiana Dadone (Cuneo, 12 febbraio 1984) è una politica italiana, dal 5 settembre 2019 ministro per la pubblica amministrazione nel Governo Conte II.A seguito dello scioglimento della riserva sul mandato di Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana da parte di Mario Draghi, il 12 febbraio 2021, sarà Ministro per le Politiche giovanili e lo Sport.

Ecco la nuova squadra di governo presentata da Mario Draghi FOTO Dario Franceschini ministro della Cultura Andrea Orlando ministro del Lavoro Marta Cartabia ministra della Giustizia Luciana Lamorgese ministra dell’Interno Federico D’Incà ministro dei rapporti con il Parlamento Vittorio Colao ministro dell’Innovazione tecnologica e transizione digitale Renato Brunetta ministro della Pubblica amministrazione Maria Stella Gelmini ministra degli Affari generali e Autonomie Mara Carfagna ministra al Sud e Coesione Territoriale Fabiana Dadone ministra alle politiche giovanili Elena Bonetti ministra alle Pari opportunità e alla famiglia Erika Stefani ministra alla Disabilità Massimo Garavaglia ministro del Turismo Luigi Di Maio ministro degli Esteri Lorenzo Guerini ministro della Difesa Daniele Franco ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti ministro dello sviluppo economico Roberto Cingolani ministro alla transizione ecologica Stefano Patuanelli ministro all’agricoltura Enrico Giovannini ministro alle infrastrutture e trasporti Patrizio Bianchi ministro dell’istruzione Cristina Messa ministra dell’università Roberto Speranza ministro della Salute Roberto Garofoli sottosegretario alla presidenza del consiglio

Padre ferroviere, madre insegnante, diplomata al liceo scientifico di Mondovì, laureata in Giurisprudenza a Torino, è residente a Carrù e ha svolto la pratica forense a Ceva, divenendo praticante abilitato, senza tuttavia superare l’esame di abilitazione per la professione di avvocato.[1] All’età di 29 anni, sospende la sua attività da praticante avvocato vincendo le parlamentarie del Movimento 5 Stelle e divenendo parlamentare nel 2013 e nel 2018, dopo essere stata capogruppo in commissione affari costituzionali, diviene capogruppo del gruppo parlamentare alla Camera dei deputati.

Come Presidente del comitato sul traffico di esseri umani nel 2017 ottiene l'unanimità al voto sulla sua relazione dalla Commissione Antimafia di cui fa parte. Vince nuovamente le parlamentarie e nel 2018 viene rieletta parlamentare. Nello stesso anno diventa referente dello "scudo della rete" di Rousseau, la piattaforma di Gianroberto Casaleggio che affianca il Movimento 5 Stelle.

Nel 2019 viene votata nel ruolo di probiviro del Movimento 5 Stelle, l'organo che dirime divergenze e predispone le espulsioni all'interno del movimento politico. Nello stesso anno, il 5 settembre, giura come Ministro per la pubblica amministrazione del secondo Governo del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte.

