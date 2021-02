Sicilia, “Operazione Stazioni Sicure”: 400 controlli e due sanzioni

Tempo di bilanci per la seconda giornata di “Operazione Stazioni Sicure”. Ben 399 persone controllate, 108 bagagli ispezionati, 2 sanzioni è il frutto dei controlli in 42 stazioni a opera della Polizia ferroviaria della Sicilia nella giornata di ieri che ha visto impegnati 96 agenti in tutta l’isola. L’operazione è finalizzata alla prevenzione e al contrasto di eventuali azioni illecite da parte di malintenzionati ed è stata condotta anche con l’impiego di metal detector e, nella stazione di Palermo, di unità cinofile antidroga e antiesplosivo della locale Questura, e in quelle di Catania e Messina di cani-poliziotto della Questura del capoluogo etneo.

