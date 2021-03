Vaccino monodose COVID-19 di Johnson & Johnson, ecco i dettagli

Il vaccino della Johnson & Johnson contro il COVID-19 utilizza la piattaforma vaccinale AdVac®, una tecnologia unica e proprietaria che è stata utilizzata anche per sviluppare e produrre il regime vaccinale di Janssen contro l’Ebola, approvato dalla Commissione europea, e per costruire i suoi vaccini sperimentali Zika, RSV e HIV.

Impostazione dello studio di Fase 3 ENSEMBLE

Lo studio ENSEMBLE di fase 3 è un trial clinico randomizzato, in doppio cieco, controllato verso placebo in soggetti adulti di età pari o superiore ai 18 anni. [8] Lo studio è stato progettato per valutare la sicurezza e l'efficacia del candidato vaccino dell’Azienda nel fornire protezione dal COVID-19 nelle forme da moderate a gravi, con valutazione dell’efficacia al giorno 14 e al giorno 28 quali endpoint co-primari. Lo studio ha visto l'arruolamento di un totale di 43.783 partecipanti.

Lo studio, condotto in otto paesi distribuiti su tre continenti,11 include una popolazione diversificata e ampia, tra cui un 34% dei partecipanti di età superiore ai 60 anni.1 Il 41% dei partecipanti allo studio presentava comorbilità associate ad un aumentato rischio di progressione a forme gravi di COVID-19.

