Coronavirus, a Messina i positivi sono 675. Netto calo rispetto a inizio mese

I numeri confermano come la situazione epidemiologica in città e in provincia sia in fase di regressione rispetto ai primissimi mesi dell'anno. A Messina, secondo i dati pubblicati dall'Ufficio del Commissario per l'emergenza, ieri 17 marzo c'erano 675 positivi. Si tratta di un dato che rappresenta meno della metà di quello d'inizio mese (1.540 il 2 marzo). Il trend è in netto calo anche rispetto ai mesi di gennaio e febbraio, quando si registrò anche il più alto numero di morti. Il 17 febbraio, un mese fa i positivi in città erano 1517. Il 17 gennaio, due mesi fa, erano 3.434, quindi cinque volte il dato odierno. In tutta la provincia di Messina, città compresa, oggi si contano 1.316 positivi, la metà del 2 marzo. Il 17 febbraio erano sempre 2.731, questo fa capire come a dare la scossa sia stata la città capoluogo con il repentino calo dei suoi positivi.

