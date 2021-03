Bancarotta ed evasione fiscale: 4 arresti a Catania, sequestri per 18 milioni

Reati fallimentari ed evasione fiscale sono i reati per i quali militari della Guardia di finanza di Catania hanno eseguito un’ordinanza di applicazione di misure cautelari, emessa dal gip, a carico di 4 persone finite agli arresti domiciliari. Sono tre imprenditori e un revisore dei conti. La Guardia di finanza ha anche sequestrato quote societarie e l’intero complesso aziendale di due società (una con sede a Catania, l’altra a Roma, ma operante nella zona industriale di Catania), oltre alle disponibilità finanziarie, per un valore di circa 18 milioni di euro.

Le indagini, del Nucleo di polizia economico-finanziaria di Catania, hanno riguardato il rilevante dissesto, per oltre 20 milioni di euro, della Seitral srl, società di trasporti, con sede a Santa Venerina (Catania), riconducibile al gruppo societario di Rosario e Giuseppe Russo.

