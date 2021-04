Si sblocca l’iter per la nuova piscina di Reggio: al via la gara da 5 milioni

Si sblocca un iter per un’opera che sembrava ormai avvolta nelle nebbie: la piscina a piazza della Pace. Era il novembre del 2018 quando la giunta nazionale del Coni annunciava dopo la riunione in città della destinazione di ben 5 milioni di euro attinti dal fondo “Sport e Periferie”. In quell’occasione fu anche comunicato l’avvio dei lavori nel 2020, il completamento entro il 2022. Ovviamente tutto saltato e i tempi dilatati oltre misura.

Adesso la competenza è passata dal Coni alla struttura “Sport e Salute”. A settembre scorso la Giunta guidata dal sindaco Giuseppe Falcomatà, aveva approvato la delibera di presa d’atto del progetto esecutivo della nuova piscina comunale adiacente lo Stadio Oreste Granillo, per il nuovo polo sportivo della zona sud della città.

