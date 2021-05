Abitazione in fiamme a Malvito, mobili e arredi in fumo. Danni ingenti

Sarebbero ingenti i danni provocati nel tardo pomeriggio ad un’abitazione di via Serrone, praticamente sulla provinciale che attraversa l’abitato di Malvito. La causa – secondo i Vigili del Fuoco arrivati da Rende – sarebbe da addebitare molto probabilmente ad un corto circuito. In corso comunque indagini per addivenire alla causa certa che comunque sarebbe sempre accidentale. Per fortuna nel momento in cui le fiamme si sono propagate l’appartamento era vuoto perché i componenti della famiglia lì residente non era ancora rientrati. Sulla strada che porta nel centro del paese ci sono anche alcune attività commerciali ed abitazioni attigue che, fortunatamente, non hanno subito alcun danno. Per domare le fiamme è stato però necessario l’intervento di una squadra dei Vigili del Fuoco che tramite l’autoscala hanno spento il fuoco e messo in sicurezza la zona. Tuttavia sono andati in fumo mobili e arredi ed a poco sono valsi i primi tentativi personali di spegnere le lingue di fuoco che avevano avviluppato le suppellettili. Tanto spavento ovviamente per i vicini di casa e per i proprietari che hanno trovato l’incendio in corso. Sul posto anche per rassicurare i presenti e per cercare di riportare la calma sono giunti i militari dell’Arma guidati dal maresciallo Gennaro Vinci oltre a personale ausiliario comunale in supporto alle forze dell’ordine.

