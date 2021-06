Chiara Ferragni: "Ho finto di fare il vaccino anti-Covid? Complottisti siete pazzi"

«Mi fa ridere che tantissimi complottisti abbiano pensato che io abbia finto di fare il vaccino» dice in una storia pubblicata su Instagram Chiara Ferragni, che si è vaccinata ieri, invitando i suoi followers a fare altrettanto. «Siete fuori» aggiunge l’imprenditrice digitale, che ha scritto in sovraimpressione sul video "Complottisti siete pazzi". A scatenare i complottisti il fatto che nel video - come riporta la stessa Ferragni - sembrava che avesse il cerotto su un braccio diverso da quello dell’inoculazione. Nessun mistero - spiega ancora lei - solo l’effetto specchio della telecamera frontale del telefonino «Mi sento completamente normale dopo il vaccino» dice ancora Chiara.

