Sudan, liberato l'imprenditore italiano Marco Zennaro

L’imprenditore italiano Marco Zennaro, in carcere in Sudan da circa due mesi, è stato rilasciato. Zennaro è stato trasferito in un hotel e dovrà comunque restare in Sudan per affrontare le varie cause che lo vedono coinvolto. La scarcerazione, hanno spiegato fonti della Farnesina, è il frutto di un lungo negoziato costantemente seguito dall’ambasciatore a Khartoum e dal direttore generale Luigi Vignali, che si era già recato in missione in Sudan nelle scorse settimane su indicazione del ministro, Luigi Di Maio.

«Continuiamo a seguire da vicino la situazione», ha assicurato il titolare della Farnesina, confermando che Zennaro «rimarrà in Sudan in attesa degli sviluppi sui contenziosi che lo riguardano». Di Maio ha ringraziato «tutte le strutture del ministero degli Esteri coinvolte, in particolare il nostro ambasciatore in Sudan, Gianluigi Vassallo, che dal primo istante sta seguendo il caso con il massimo impegno, e il direttore generale Luigi Vignali, al quale avevo chiesto nei giorni scorsi di recarsi in missione sul posto». (AGI)

