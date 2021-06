Cosenza, le varianti risvegliano il virus: 48 casi in un giorno

Il Covid riprende fiato all’improvviso facendo risalire le nebbie del dubbio striscianti verso il cielo. Il disperato affanno del virus è stato ascoltato nel petto di 48 persone, tutte insieme nelle ultime 24 ore, e tutte del Cosentino. Non succedeva da giorni, così tanti casi, distillati attraverso la lavorazione di 456 tamponi (tasso di positività nuovamente in zona rischio, a quota 10,5%). Un tentativo di risveglio improvviso, una brusca virata dopo settimane scandite da segnali di estrema debolezza del microrganismo, apparso incapace di colpire come aveva fatto in primavera.

