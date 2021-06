Una violazione in piena regola. A pochi giorni dalla sfida di Monaco di Baviera valida per i quarti di finale di Euro 2020 contro l'Italia i giocatori del Belgio hanno ricevuto le visite di alcuni familiari. Incontri in contraddizione con la rigida bolla di isolamento imposta dall'Uefa nell'ambito delle misure sul Covid. E adesso, cosa succederà?

© Riproduzione riservata