Decreto Sostegni Bis, confermato il bonus collaboratori sportivi: ecco chi ne ha diritto - REQUISITI

«Ci siamo. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze mi ha confermato che sono state avviate le procedure per l’accreditamento a Sport e Salute delle risorse economiche necessarie per il pagamento del bonus ai collaboratori sportivi ai sensi del decreto-legge Sostegni bis». Lo annuncia sui social Valentina Vezzali, sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega allo Sport. «In questi giorni, sui social - spiega Vezzali - ho letto tutte le critiche e gli 'inviti a fare prestò. Comprendo e condivido il malessere e la fatica di molti di voi. E’ per questo che, già da tempo, ogni giorno, ho chiesto agli uffici di monitorare la vicenda, sollecitare e velocizzare l’iter». «Adesso, Solo dopo aver ricevuto le conferme, posso dirvi che ci siamo!», aggiunge Vezzali che ha dunque «chiesto a Sport e Salute di svolgere tutte le operazioni necessarie per procedere al pagamento non appena verranno trasferite le risorse economiche».

«Nei prossimi giorni, quindi, Sport e Salute potrà effettuare il pagamento delle indennità dei collaboratori sportivi. Inoltre, gli uffici stanno anche lavorando per permettere la definizione delle modalità di erogazione dei 180 milioni previsti dal Dl Sostegni Bis come contributo a fondo perduto per Asd/Ssd. So bene come ogni giorno in più sia un giorno di sofferenza, ma - conclude la sottosegretaria - nessuno pensi di essere abbandonato»

Bonus collaboratori sportivi: a chi spetta

Possono usufruire dell'indennità sportiva le seguenti categorie chi appartiene a:

* Comitato Olimpico Nazionale ;

; * Comitato Olimpico Paraolimpico ;

; *federazioni sportive a carattere nazionale

*che faccia parte delle discipline sportive associate.

Possono usufruire dell'indennità sportiva le seguenti categorie chi è

*una società o un'associazione dilettantistica;

*un ente di promozione sportiva e che rientri tra quelle riconosciute dal Cip e dal Coni

Bonus collaboratori sportivi, requisiti minimi per potervi accedere:

*non c'è nessuna forma di reddito oltre a quella derivante dal mondo dello sport;

*non si percepiscono ristori di nessun tipo garantiti a causa della pandemia;

*è obbligatorio aver cessato o quantomeno ridotto l'attività sportiva a causa dell'emergenza epidemiologica;

*non si può beneficiare del Reddito di Cittadinanza;

*non si può beneficiare del Reddito di Emergenza;

*essere in possesso di un contratto collaboritivo con il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, con il Comitato Italiano Paraolimpico (Cip) o con ASsd iscritte al registro del Coni;

*non bisogna percepire aiuti per reddito di ultima istanza.

