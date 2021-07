Festival dei Teatri in Pietra: Enea Scala e il coro Lirico Siciliano nell'omaggio a Di Stefano

È tempo di anniversari. E in questo segno si avvicina il gran debutto del Festival Lirico dei Teatri di Pietra 2021, che, giunto al suo terzo anno di attività, si presenta con una straordinaria edizione, che vuole rendere omaggio ai tanti importanti anniversari che ricorrono in questo anno davvero particolare e che riguardano Dante Alighieri, Franco Battiato, Giuseppe Di Stefano, Ennio Morricone, Astor Piazzolla, Giuseppe Sinopoli.

La serata di gran gala che darà il via al festival, si terrà domani alle ore 21 – proprio nel giorno del centesimo compleanno di Pippo Di Stefano – nella splendida cornice della Piazza del Castello di Motta Santa Anastasia, città natale dell'indimenticato tenore, cui sarà anche dedicata nel pomeriggio una tavola rotonda con alcuni tra i più importanti musicologi del Paese che discuteranno dell'immenso lascito artistico del grande cantante lirico siciliano.

L'evento, diretto da Francesco Costa e presentato da Giuseppe Montemagno, vedrà la partecipazione del Coro Lirico Siciliano e del tenore siciliano, in piena ascesa professionale, Enea Scala, che riceverà, nell'occasione, anche il prestigioso Premio Internazionale Giuseppe Di Stefano.

Saranno eseguite alcune delle più belle pagine tratte da La Traviata, Il Trovatore, Macbeth, Nabucco, La Figlia del Reggimento, oltre alle indimenticabili romanze che hanno reso ancor più celebre il Maestro nel mondo. L'ingresso sarà libero con prenotazione obbligatoria in ossequio alle normative anti-Covid.

La serata di gala costituirà una magnifica anticipazione dei primi eventi del festival (che proseguirà per tutto agosto e fino a metà settembre), che vedranno ancora il Coro Lirico Siciliano protagonista in Cavalleria Rusticana, che debutterà il 4 agosto, ore 21, nella straordinaria cornice del Giardino Vincenzo Bellini di Catania, riportando l'opera lirica dopo oltre un ventennio nel bellissimo sito.

Tutto questo rappresenta un importante tassello nella vita culturale della città di Catania, in quanto la Villa Bellini un tempo era sede naturale estiva degli spettacoli; per più di un ventennio questo non è più avvenuto ed è quindi una occasione storica che consente di riaprire le porte del grande polmone verde cittadino all'opera lirica.

E cresce quindi l’attesa per uno degli eventi più interessanti inserito nell’ampio programma del festival: Cavalleria Rusticana più sequel, dodici anni dopo. Una grande orchestra, la Filarmonica di Calabria diretta da Filippo Arlia che ne è anche il fondatore e un cast dove figurano artisti di assoluto valore come Piero Giuliacci e Patrizia Patelmo, diretti dalla regia di Pierfrancesco Maestrini. Nella seconda parte della serata verrà realizzato il sequel di Cavalleria, 12 anni dopo, di Mario Menicagli. In prima esecuzione mondiale si potrà sapere cosa è accaduto 12 anni dopo la conclusione del dramma verista di Pietro Mascagni, con l'ingresso di personaggi come Turidduzzu, figlio di Santuzza, e Turiddu, e l'uscita di Alfio di prigione, con la richiesta di perdono alla comunità.

