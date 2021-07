In arrivo un altro bebè, Boris Johnson padre per la sesta volta

La cicogna tornerà a posarsi al numero 10 di Downing Street. La neo-sposa del Primo ministro Boris Johnson, Carrie Symonds, ha annunciato di essere in attesa del suo secondo figlio, che renderà BoJo padre per la sesta volta. Il lieto evento è atteso entro Natale, ha annunciato la First Lady, affidando ad un post su Instagram la lieta notizia. Senza nascondere di essere un «fascio di nervi» e svelando di aver avuto un aborto spontaneo che «le ha spezzato il cuore" all’inizio dell’anno.

Il post di Carrie, accompagnato dalla foto beneaugurante di una decorazione natalizia nella forma di una carrozzina blu, non nasconde l’ansia e la preoccupazione della futura neo-mamma, provata dall’esperienza di qualche mese fa: «All’inizio dell’anno - scrive la 33/ennne moglie del premier - ho avuto un aborto spontaneo che mi ha lasciato col cuore spezzato. Mi sento baciata dalla fortuna di essere di nuovo incinta ma mi sento anche un fascio di nervi. I problemi in gravidanza - aggiunge Carrie Johnson - possono essere veramente pesanti per molte persone , specialmente quando su piattaforme come Instagram può sembrare che tutto debba sempre andare bene. Per me è stato un vero conforto che altre persone mi abbiano confessato di aver avuto anch’esse delle perdite e questo mi dà un pò di speranza che nel mio piccolo condividere questa cosa possa anche aiutare qualcun altro». Per lei si tratta del secondo figlio, dopo la nascita del piccolo Wilfred nell’aprile del 2020, mentre per il 56/enne premier conservatore si tratterà del sesto, avendone avuti quattro dalla seconda moglie, Marina Wheeler, sposata nel 1993 e dalla quale ha divorziato nel 2020, mentre dalle sue prime nozze con Allegra Mostyn-Owen, che sposò nel 1987, non arrivarono eredi. Carrie Symonds, che è stata da poco nominata addetta stampa della Aspinall Foundation per la protezione degli animali, ha conosciuto Johnson durante la campagna per la rielezione a sindaco di Londra nel 2012.

Ma la loro relazione è ufficialmente iniziata nel 2018, dopo l’annuncio della separazione di Johnson dalla seconda moglie. Nel 2019, con l’elezione a primo ministro di BoJo, i due sono diventati la prima coppia non sposata a trasferirsi nella storica residenza del primo ministro. Sette mesi dopo l’annuncio che il primo figlio era in arrivo, contestualmente a quello del loro fidanzamento ufficiale. Due settimane prima che fosse proclamato il lockdown nazionale per il coronavirus. Boris e Carrie si sono poi sposati lo scorso maggio, facendo registrare il primo matrimonio di un Premier in carica in quasi 200 anni, con una piccola cerimonia nella Cattedrale di Westminster. La nascita di Wilfred l’anno scorso invece non è una novità per Downing Street, neanche negli anni recenti. Tony e Cherie Blair hanno appeso il fiocco celeste per la nascita del loro quarto figlio Leo nel 2000 e dieci anni dopo lo stesso in rosa hanno fatto David Cameron e la moglie Samantha quando ha visto la luce la loro figlia Florence.

