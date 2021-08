Coronavirus in Italia, 5.959 nuovi casi e 37 morti. Sicilia, record negativi e 10 morti

Oggi in Italia si registrano 5.959 nuovi casi di coronavirus, in decremento di 901 unità rispetto al dato di ieri. Il numero di tamponi effettuati è pari a 223.086 (contro i 293.464 di ieri) e l’indice di positività sale lievemente, dal 2,3 al 2,7%. I morti oggi sono 37, portando a 129.093 il numero totale di vittime dall’inizio dell’epidemia in Italia.

Gli attualmente positivi sono 141.047, le persone in isolamento domiciliare sono 136.389; i dimessi guariti sono finora 4.260.106. Quanto ai ricoveri, oggi un lieve incremento sia tra quelli ordinari - sono in tutto 4.133, con +22 su ieri - che nelle terapie intensive, sono 525 contro i 511 di ieri (+14). Gli ingressi giornalieri sono 44, con un rialzo di 2 unità su ieri. Il numero di tamponi finora effettuati - tra quelli processati con test molecolare e quelli con test antigenico rapido - è pari a 83.618.273; le persone finora testate in Italia sono 32.444.844.

La regione che oggi segna il maggior numero di nuovi casi positivi è ancora la Sicilia con 1.369, seguita da Emilia Romagna con +605, Toscana con +528, Veneto con +513, Campania con +431 e Lazio con +349.

Sempre più allarme in Sicilia

Sono 1.369 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore nell’isola a fronte di 13.506 tamponi processati in Sicilia. L’incidenza risale al 10% ieri era al 5,7%. L’isola resta sempre nettamente al primo posto per nuovo contagio giornaliero seguita a distanza dall’Emilia Romagna con 605 casi. Gli attuali positivi sono 27.424 con un aumento di altri 495 casi. I guariti sono 864 mentre si registrano altre 10 vittime che portano il totale dei decessi a 6.314. Sul fronte ospedaliero sono adesso 914 i ricoverati, 12 in più rispetto al giorno precedente mentre in terapia intensiva sono 108 quattro in più rispetto a ieri. Sul fronte del contagio nelle singole province la situazione è la seguente: Palermo 343, Catania 259, Messina 146, Siracusa 195, Ragusa 212, Trapani 70, Caltanissetta 73, Agrigento 61, Enna 10.

