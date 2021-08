Serra San Bruno, 200 persone sorprese a ballare e ascoltare musica a "Lu bellu"

Oltre 200 persone, provenienti anche da fuori regione, sono stati beccati dalle forze dell'ordine a fare festa in una località di montagna denominata "Lu bellu". I partecipanti "all'evento" avevano portato in montagna anche un generatore di corrente per ascoltare la musica, ballare e divertirsi non curanti di creare assembramento e, quindi, possibile diffusione del contagio da coronavirus. Sul posto i carabinieri, la polizia e i vigili urbani di Serra San Bruno per necessari accertamenti.

