Travolta dal treno mentre attraversa i binari, muore 65enne a Serramanna (Sud Sardegna)

Tragedia questa mattina alla stazione ferroviaria di Serramanna nella provincia del Sud Sardegna: una donna di 65 anni di Serramanna è morta, travolta da un treno in transito ma la dinamica è ancora tutta da ricostruire. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia ferroviaria. L'incidente è avvenuto intorno alle 12,30. Da quanto si apprende la 65enne stava attraversando i binari dal varco di un passaggio a livello, trascinando un carrello della spesa. A quanto pare le sbarre erano abbassate. La donna le ha comunque superate, forse pensando di superare velocemente i binari, ma il carrello le ha rallentato i movimenti.

Proprio in quel momento è arrivato un convoglio ferroviario che non è riuscito a frenare in tempo e l'ha travolta. Il macchinista si è subito fermato. Sul posto sono arrivati i medici del 118, gli agenti della polizia ferroviaria e l’elisoccorso, ma per la 65enne non c'è stato nulla da fare. Due anni fa un 15enne aveva perso la vita sempre nella stazione di Serramanna: stava attraversando i binari insieme a un gruppo di amici ed era stato travolto da un treno.

