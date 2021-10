Djokovic non parteciperà agli Australian Open? "Non è lecito chiedermi se sono vaccinato"

Novak Djokovic è pronto a tornare in campo, ma non a Melbourne per l’Australian Open di inizio 2023 dove si profila un obbligo di vaccinazione. «Non so ancora se giocherò a Melbourne», ha detto il tennista, nei mesi passati esplicitamente no vax, ai media serbi.

«I media speculano e questo mi ha infastidito molto - le parole di Djokovic - Non partecipo alla 'guerra, non solo dello sport, per distinguere tra vaccinati e non vaccinati. E non ho intenzione di dire se lo sono o meno. Siamo arrivati a discriminare le persone, se decidono in autonomia in un senso o nell’altro».

