Chiara Appendino è mamma per la seconda volta: felicità indescrivile

«La felicità è indescrivile, potente. In un attimo spariscono la fatica, il dolore, le preoccupazioni e tutto ciò che rimane è una gioia immensa». Lo scrive su Fb l’ex sindaca di Torino Chiara Appendino postando una foto, che la ritrae con il marito Marco e il piccolo Andrea, il suo secondogenito.

"Un ringraziamento ai medici , all’equipe ostetrica e al personale dell’ospedale Sant'Anna della Città della Salute, che si stanno prendendo cura di me e del piccolo: sono semplicemente straordinari. Non dimenticherò mai - aggiunge l’ex sindaca - la loro disponibilità, sensibilità e delicatezza in un momento così importante. Fa tutta la differenza del mondo».

"E grazie per tutti i bellissimi messaggi pubblici e privati. Avrò tempo di leggerli con calma. In questi due giorni ci siamo dedicati solo a noi. Con Marco, Sara e Andrea inizia una nuova avventura» conclude Chiara Appendino.

