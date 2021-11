Vertenza Alli a Catanzaro, sindacati allarmati: “Presto stato di agitazione”

Con una nota inviata al presidente della Regione Calabria, all’assessore regionale all’ambiente, al dirigente Settore Ciclo Integrato dei Rifiuti Regione Calabria e al prefetto di Catanzaro, le organizzazioni sindacali esprimono preoccupazione sulla possibilità, per nulla scongiurata, che la CIGO (Cassa integrazione guadagni ordinaria) possa essere il preludio di un licenziamento delle maestranze dell'Alli: “Con nota del 16 agosto 2021 l’Alli scarl, gestore dell’impianto di trattamento dei rifiuti sito in Catanzaro”, sostengono le organizzazioni sindacali,“comunicava l’avvio della cassa integrazione per un numero imprecisato di lavoratori addetti alla linea RD sul presupposto che detta linea, dopo alterne vicende, subiva una temporanea sospensione. A seguito di tale comunicazione abbiamo chiesto di essere convocate e successivamente, il 31 agosto, si è tenuto un primo incontro all’esito del quale ci siamo riservati ogni decisone solo dopo un necessario confronto con l’ATO di Catanzaro”

Le altre tappe

“Con questo ultimo sono stati fatti ben due incontri, uno il 6 settembre e l'altro il 14, seguiti da verbale nel quale è stato registrato l’esito negativo del confronto, non riuscendo a scongiurare l’attivazione della CIGO. Quest’ultima è stata attivata il 15 settembre per 15 lavoratori (ovvero il 50% circa della forza lavoro)”.

L'appello

“Alla luce di quanto sopra, considerato che le rassicurazioni indicate dall’impresa e dall’Ato appaiono poco convincenti e molto incerte, tenuto conto che l’Ente Regione Calabria è proprietario dell’impianto e che lo stesso è stato dato in uso all’ATO di Catanzaro, le scriventi chiedono all’Ente un incontro urgente, previa dichiarazione dello stato di agitazione del personale”.

