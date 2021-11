Bonus caldaia 2021 con detrazione al 65% e senza Isee: sconti previsti e requisiti necessari - LA GUIDA

Bonus caldaia 2021 è possibile con la detrazione al 65% e senza Isee - LA GUIDA

Che cosa è il bonus caldaia 2021

Dimostrando di aver sostituito la caldaia entro il 31 dicembre 2021, si può usufruire del bonus previsto dalla Legge di Bilancio 2021. L'obiettivo del governo è quello di puntare forte sull'efficientamento energetico delle abitazioni. Si tratta di una detrazione fiscale sull'Irpef e sull'Ires. Il Governo di recente ha introdotto novità riguardanti gli interventi che è possibile attuare per richiedere il credito: sostituzione della caldaia vecchia con una nuova a condensazione, di classe A o superiore

sostituzione della vecchia caldaia con una caldaia a condensazione di classe A, ma senza valvole, che consente una detrazione fiscale del 50%.

Qual è il vantaggio del bonus caldaia 2o21

L'incentivo prevede un recupero di spesa che arriva fino al 65% sulla dichiarazione dei redditi 2022.

Entro quando è possibile presentare la domanda per il bonus caldaia?

Sarà possibile presentare la domanda entro il 31 dicembre 2021, testimoniando appunto, di aver effettuato la sostituzione della caldaia entro questa data. A far fede sarà la data del bonifico bancario e non quella della fattura rilasciata dal tecnico".

I requisiti per richiedere il bonus caldaia 2021

Necessaria un'attestazione, da parte di un tecnico, di un effettivo miglioramento energetico con il montaggio della nuova caldaia.

Bonus caldaia 2021, Isee e importi

L'importo totale della detrazione deve essere suddiviso in dieci frazioni di uguale importo (10 anni), che si andranno a scaricare sulla dichiarazione dei redditi tramite Modello 730 o Modello Unico. Per il 2021, l'importo massimo che è possibile detrarre è di 30mila euro (dall'Irpef in dieci annualità), con rate di importo uguale. Si comincerà così a detrarre la spesa dalla dichiarazione dei redditi del 2022, per dieci anni consecutivi.

Bonus caldaia 2021, spese ammissibili

-*smontaggio

-* dismissione dell’impianto di climatizzazione esistente

*- fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione a regola d’arte dell’impianto termico esistente con un generatore a condensazione

*- adeguamento della rete di distribuzione, dei sistemi di accumulo, dei sistemi di trattamento dell’acqua, dei dispositivi di controllo e regolazione nonché sui sistemi di emissione; prestazioni professionali (produzione della documentazione tecnica, direzione dei lavori, ecc. ecc.).

