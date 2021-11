La farmacista di Milano che si rifiuta di fare tamponi: "Troppi insulti dai no vax". Suo padre morto di Covid

"Farò i vaccini, ma non i tamponi": Cristina Longhini è farmacista e lavora nella zona di Niguarda, a Milano. Originaria di Bergamo, ha perso il padre per Covid il 19 marzo 2020, proprio il giorno della festa del papà, e fa parte del comitato "Noi denunceremo" oltre ad essere rappresentante del Movimento italiano farmacisti collaboratori. Ha vissuto tutto il male del Coronavirus sulla sua pelle. Anche per questo si è resa disponibile a fare i vaccini, ma ha deciso di smettere di fare i tamponi con le sue colleghe.

«Come farmacisti senza indennità di rischio - ha spiegato alla trasmissione Diritto e Rovescio su Rete 4 - avremmo preferito non essere sottoposti a una carovana di persone potenzialmente positive», una situazione peggiorata negli ultimi tempi. «La cosa brutta che ci è successo è che tutti quelli che volevano, venivano e chiedevano un tampone e avevano aggressività e rabbia verso di noi: "Tu devi farci il tampone e lo devi fare adesso perché io il mio lavoro non lo voglio perdere" oppure 'tu cosa pensi, che io mi vaccini come te?' Lo sai che il vaccino fa male? lo sai che morirete tutti?'». «Il fatto di vivere questo - ha aggiunto - di essere io stessa familiare di una persona morta, mi ha portato a dire che farò i vaccini, ma non i tamponi perché l’odio e la rabbia che c'è in questo periodo fa molto male».

