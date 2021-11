Mirto Crosia, tenta di scappare con la figlia neonata per strapparla alla madre: bloccato

I carabinieri hanno individuato e bloccato un uomo che si era allontanato da casa con la figlia neonata, deciso a strapparla alla madre e a portarla all’estero. I fatti iniziano da Mirto Crosia, nel Cosentino. Ieri, mentre la donna era fuori casa, il compagno le ha inviato un messaggio telefonico che le preannunciava la sua fuga all’estero con la loro bambina di soli due mesi. La donna ha subito avvisato i carabinieri, che hanno anche attivato la polizia di frontiera per bloccare il fuggitivo. In realtà questi è stato poi individuato nella provincia di Foggia attraverso la localizzazione del suo telefonino. Nel pomeriggio la svolta alle indagini: l’uomo aveva fatto ritorno in Calabria ed è stato individuato sul litorale dell’area urbana di Rossano e subito bloccato. La neonata, che era in buone condizioni di salute, è stata affidata alla madre, in attesa di determinazioni della giustizia minorile, mentre l’uomo è stato denunciato alla Procura della di Castrovillari per sottrazione di persona incapace.

