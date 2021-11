Mobilità sostenibile per un vero diritto allo studio. La Uiltrasporti a fianco degli studenti di UDU Messina

Sono 104 i bus di Atm Spa, pochi per una città di 240 mila abitanti dove la proporzione dovrebbe essere di un mezzo pubblico ogni mille cittadini. Così Messina si trova negli ultimi posti delle classifiche nazionali per la mobilità sostenibile. A soffrire spesso sono gli studenti penalizzati da una coperta troppo corta.

Occorre garantire il servizio pubblico e la sua valenza sociale, rivedere le linee e i collegamenti col polo Universitario e le scuole, specialmente in questa fase pandemica in cui la capienza dei mezzi risulta spesso inadeguata e, per questo, la battaglia della Uiltrasporti Messina, accanto ai ragazzi del sindacato studentesco UDU, per potenziare la flotta e migliorare il servizio pubblico.

