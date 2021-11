Meteo Catania: oggi rovesci e temporali, da domani una fase di tregua dal maltempo

Meteo Catania secondo 3bMeteo.com: a oggi cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi. rasserena dal pomeriggio, non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 13°C, lo zero termico si attesterà a 2635m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Est-Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordest. Mare mosso. Allerte meteo previste: pioggia.

Giovedì 18 novembre

A Catania domani cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo variabilità dal pomeriggio, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 13°C, lo zero termico si attesterà a 2663m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudest. Mare mosso. Nessuna allerta meteo presente.

Venerdì 19 novembre

A Catania dopodomani nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 19°C, la minima di 14°C, lo zero termico si attesterà a 2433m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Nordest. Mare poco mosso. Nessuna allerta meteo presente.

