22 novembre 2011- 22 novembre 2021: Saponara ricorda la tragedia dell'alluvione

22 novembre 2011- 22 novembre 2021. Sono passati 10 anni, ma nessuno a Saponara, e soprattutto a Scarcelli, può dimenticare quella tragica alluvione. Era cominciato come un giorno qualsiasi, con i bambini a casa per l'allerta meteo. Era un mattino grigio e cupo, che però non lasciava presagire niente di quello che sarebbe successo. Quel maledetto giorno, il fango ha invaso case, trascinato macchine, isolato famiglie, ostruito strade, trasformandosi, poi, nella tragedia che ha mietuto 3 vittime.

Il racconto di quella data torna nelle parole del parroco don Enrico Mortillaro, che ieri ha celebrato la santa messa ricordando il 22 novembre 2011. «Sentire i governanti di turno, che a ogni tragedia dicono ai malcapitati "non vi lasceremo soli" riapre una ferita e compassione per chi sa già, per averlo saggiato sulla sua pelle, che verranno lasciati soli, appena si abbassa il clamore- ha detto don Enrico-. In questi 10 anni, infatti, non tutti gli interventi sono stati completati. Alcuni non sono stati nemmeno cominciati. E da 10 anni questa è una ferita mai rimarginata, che torna a far male in modo prepotente ogni volta che il cielo si fa nero. E ci si affida a Dio, come si è fatto in tutto questo tempo, cercando rifugio e conforto tra le solide mura della chiesa, assieme ai fratelli a pregare che tutto questo non si ripeta».

Quanto detto nell'omelia dal parroco di Cavaliere e Scarcelli, Enrico Mortillaro, nella chiesa di Scarcelli gremitissima di fedeli, in occasione della solennità di Cristo Re dell'universo, è stato ascoltato come sempre con grande attenzione e commozione. «Bisogna avere fede in un Dio che è Re e ha scelto per trono la sua croce- ha aggiunto padre Enrico-. E la via della croce è quella che condurrà al suo regno, che è un regno che non tramonta».

