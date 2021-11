Altomare ricorda il Maradona uomo: “Tir carichi di regali per noi ragazzi della Primavera” VIDEO

Aver respirato la stessa aria del Pibe de oro non è da tutti. Ecco perché il cosentino Luca Altomare, ex centrocampista del Napoli, ha la voce rotta dall’emozione quando “disegna” il ricordo di Diego Armando Maradona. Era ancora un ragazzino della Primavera, ma condividendo molti momenti con la prima squadra, il giocatore bruzio custodisce aneddoti a iosa della lunga parentesi del “Diez” a Napoli. «Molto triste pensare che Diego non ci sia più», afferma Altomare, che da tempo sta curando diversi progetti dell’Aic, «e il primo anniversario dalla morte è anche un’occasione per ripercorrere cosa è stato quel periodo accanto al giocatore argentino, che io considero il più forte di sempre. Averci giocato insieme, seppur non nella quotidianità perché ero un ragazzino, rappresenta un motivo di grande orgoglio. Una fortuna e un onore per me. Raccontare il calciatore è superfluo, ma sull’uomo mi preme dire alcune cose: in pochi lo hanno apprezzato, mentre molti hanno preferito “ricamare” sulla sua storia. Diego non era solo quello che volevano fare apparire, ma è stato un giocatore di una umanità incredibile. Era molto premuroso nei confronti di noi giovane, ci stava vicino».

