Cosenza trafitto da Pepito: la Spal passa al “Marulla” col minimo sforzo

Cosenza-Spal 0-1

Marcatore: 13' st Rossi.​

COSENZA (3-5-2): Vigorito 6; Tiritiello 5,5, Rigione 6, Venturi 6,5; Anderson 5 (19' st Millico 5.5), Carraro 5, Palmiero 6,5 (41' st Pandolfi sv), Boultam 6 (19' st Florenzi 6), Situm 6.5; Caso 5.5, Gori 5.5 (36' st Kristoffersen sv).​

In panchina: Saracco, Matosevic, Corsi, Panico, Pirrello, Vallocchia, Minelli.

Allenatore: Zaffaroni 6.​

SPAL (4-2-3-1): Seculin 6 (1' st Thiam 5.5); Dickmann 6, Vicari 6, Capradossi 6.5, Celia 6.5; Da Riva 6 (37' st Mora sv), Esposito 6.5; Colombo 5 (1' st Rossi 7), Mancosu 6.5, Seck 6.5 (37' st Zuculini sv); Melchiorri 6 (21' st Peda 6).​

In panchina: Pomini, Tripaldelli, Crociata, Ellertsson, Coccolo, Heidenreich, D'Orazio.​

Allenatore: Clotet 6.5.​

ARBITRO: Maresca di Napoli 6.​

NOTE: terreno di gioco in buone condizioni, spettatori circa 2500. Espulso al 38' st per comportamento antisportivo Vicari. Ammoniti: Tiritiello, Da Riva, Florenzi, Thiam, Mora. Angoli: 9-4. Recupero: 2', 4'.

La Spal espugna Cosenza con il gol di "Pepito" Rossi. L'attaccante ritrova la marcatura in Italia a distanza di tre anni e mezzo e condanna la squadra di Zaffaroni a una sconfitta immeritata.​

I calabresi giocano e provano a costruire gli assalti alla porta ferrarese nel primo tempo. Gli ospiti però sono cinici in avvio di ripresa. Al 5' minacciano la porta di Vigorito con Mancosu (parata del portiere) e subito dopo risolvono il match con un colpo di testa di Rossi, dimenticato da Carraro.

Il Cosenza stringe d'assedio la metà campo avversaria. Al 28' Gori calcia alto. L'assedio silano non produce effetti e Cotlet può alzare il pugno al cielo.

