Covid, l'Irbm di Pomezia collabora con Merck per un nuovo farmaco aerosol anti-Covid

L’azienda di biotecnologie Irbm di Pomezia è al lavoro in collaborazione con l’azienda farmaceutica Merck per la messa a punto di un nuovo farmaco anti-Covid in formulazione aerosol o iniettabile, utilizzando una piattaforma valida per l’adattamento alle varianti emergenti. Lo ha affermato all’ANSA il direttore scientifico della Irbm, Carlo Toniatti, a margine del congresso 'Panorama Diabetè organizzato dalla Società italiana di diabetologia (Sid). «Gli studi definitivi sulla fattibilità sono attesi entro il 2023». È inoltre «in corso un progetto di ricerca interna Irbm - ha annunciato - su una nuova pillola orale anti-Covid».

