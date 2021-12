Riconversione raffinerie siciliane, Musumeci risponde alla triplice: “Lavoro e salute le priorità”

"La tutela dei posti di lavoro e la salvaguardia della salute di tutti i cittadini sono da sempre le priorità del mio governo nella politica per le aree industriali dell’Isola. Lo abbiamo detto a Gela, lo abbiamo ripetuto a Siracusa, lo abbiamo ricordato l’altro giorno a Milazzo". Così il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, in risposta alle critiche di Cgil, Cisl e Uil sulle considerazioni fatte dal governatore nell’aula consiliare di Milazzo in merito alla transizione e riconversione delle raffinerie siciliane. "Quello della riconversione - chiarisce Musumeci - è un percorso obbligato e inesorabile, voluto dall’Unione europea e condiviso dall’Italia".

© Riproduzione riservata